Android P en bêta sur une dizaine d'appareils

Il y a deux semaines, le fabricant annonçait les remplaçants des SSD 960 Evo/pro, avec des débits revus à la hausse.

À l'époque, les tarifs étaient de 119,99 dollars pour le 970 Evo de 250 Go et 329,99 dollars pour le 970 Pro de 512 Go. Le constructeur a finalement décidé de nettement baisser ses prix pour le grand public (pas de changement pour la branche Business, les prix sont ceux attendus), comme l'explique AnandTech.

Désormais, le SSD 970 Evo de 250 Go est affiché à 109,99 dollars, contre 249,99 dollars pour le 970 Pro de 512 Go, soit environ 8 % et 25 % de moins tout de même. Une différence importante surtout pour la version Pro, qui passe ainsi sous le 0,5 dollar par Go.