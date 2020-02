Récupérer des ordinateurs/serveurs pour les remettre en circulation soulève plusieurs enjeux. Outre la question des données présentes sur ces machines, il faut ensuite savoir quoi en faire : les revendre sur le marché de l'occasion ou les recycler lorsque c'est possible. Et donc disposer des filières adéquates.

Toutes les principales sociétés du secteur informatique vendant du matériel affichent une politique forte sur les questions d‘écologie et d’économie circulaire, deux sujets dans l’air du temps depuis quelques années. Mais passer des engagements de papier aux actes, en est une autre. Nous avons profité de notre passage chez HPE pour l'interroger sur le sujet.

Car dans une procédure de « renouvellement technologique », une fois les données des disques durs/SSD effacées, le plus gros reste à faire. Il faut vérifier l'état des appareils afin de trier le bon grain de l’ivraie, c’est-à-dire distinguer les ordinateurs, imprimantes, smartphones, etc. pouvant être réutilisés et ceux devant être recyclés.

Il faut ensuite savoir quels tarifs appliquer et trouver les clients et filières pour écouler ces « nouvelles » marchandises. Hewlett Packard Entreprise (HPE) réalise ces opérations dans ses deux centres spécialisés, dont celui d’Erskine en Écosse que nous avons visité. L'occasion pour nous de poser de nombreuses questions aux équipes sur place.

Notre dossier sur la réutilisation et le recyclage des produits informatique :

Données et sécurité : dans les coulisses d'un centre de « renouvellement technologique »

Économie circulaire : comment remettre en circulation des millions d’ordinateurs par an

Comment pousser à réutiliser plutôt que détruire, HPE mise sur le « everything as a service » (à venir)

Une usine « à l’ancienne », sans robot