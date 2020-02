Au-delà de l’aspect financier, comment HPE pousse la réutilisation et le « everything as a service »

Réutiliser et recycler n’a pas que des avantages financiers, afficher des ambitions écologiques est aussi « un argument permettant de retenir certains talents ». Pour « simplifier la vie » de leurs clients, les principaux fabricants de matériels pour entreprises (Dell, HPE, Lenovo…) proposent désormais des solutions de type « everything as a service ».

Dans les deux premiers volets de notre dossier, nous nous sommes penchés sur l'importance de la gestion des données présentes sur les périphériques de stockage (et surtout leur effacement) lorsqu'il s'agit de réinjecter dans le circuit commercial des millions de machines d’occasion, et la manière de le faire.

La boucle pourrait presque être bouclée, mais il reste un point important à aborder : pour que cette économie circulaire fonctionne correctement, il faut que les sociétés jouent le jeu et retournent les ordinateurs, serveurs – et notamment les disques durs/SSD – et autres produits dont elles n’ont plus besoin plutôt que de les détruire.

Sinon, comment les remettre en état ou les recycler ? Lors de notre visite du centre de « renouvellement technologique » de HPE à Erskine, nous avons évoqué cette problématique avec la société qui nous explique comment elle pousse ses clients à miser au maximum sur la réutilisation, l’aspect économique n’étant pas le seul atout mis en avant.

Réutiliser plutôt que détruire