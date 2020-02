Données et sécurité : dans les coulisses d'un centre de « renouvellement technologique »

La récupération, le recyclage et l'économie circulaire sont au centre des préoccupations de l'entreprise « moderne ». Mais dans le domaine informatique, cela a des conséquences, notamment pour les données et la sécurité. Ainsi, que deviennent les HDD/SSD des millions d’ordinateurs, de portables et de serveurs remis en circulation ?

Recycler les machines, dans un secteur informatique où certains considèrent des appareils obsolètes au bout de moins d'un an, c'est bien. Le faire correctement, c'est mieux. Mais dans la pratique, comment cela se passe ?

Pour le savoir, nous avons échangé avec les équipes de Hewlett Packard Entreprise (alias HPE) qui est plutôt active sur ce terrain et a accepté de répondre à nos questions, notamment pour ce qui concerne la gestion des données, leur sécurité et le cas des environnement sensibles. La société dispose de deux centres de « renouvellement technologique » : un à Andover dans la région de Boston aux États-Unis et l'autre à Erskine dans la banlieue de Glasgow en Écosse.

Nous eu l'occasion de visiter ce dernier.

Un traitement entièrement internalisé