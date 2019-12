40 ans d’Ariane : du fiasco d’Europa au « miracle » du premier décollage

Après une cuisante série d’échecs pour le programme spatial Europa et deux reports du compte à rebours, Ariane 1 décollait pour la première fois il y a 40 ans. Le point de départ d’une aventure qui en est à un tournant et s’apprête à changer encore de visage avec Ariane 6.

Il a très exactement 40 ans, Ariane s’envolait pour la première fois dans l‘espace. Depuis, 250 lancements ont été effectués avec les différentes versions de la fusée. 2020 sera l’année du premier vol d’Ariane 6, sauf surprise de dernière minute.

L’enjeu est important pour la France et l’Europe puisqu’il s’agit de conserver l’autonomie de l’accès à l‘espace. Sur le plan commercial, Ariane doit faire face à une concurrence croissante, notamment à cause des entreprises du « New Space », avec SpaceX à sa tête. Un sujet sur lequel nous avons déjà consacré plusieurs articles :

Ariane est née des cendres du « fiasco » Europa