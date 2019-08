ExoMars 2020 dos au mur après deux échecs successifs sur les tests de parachutes

Jamais deux sans trois ? L'Agence spatiale européenne espère ne pas vérifier l'adage avec le rover Rosalind Franklin de sa mission ExoMars 2020. Après deux échecs sur les tests de parachutes, l'institution n'a plus vraiment droit à l'erreur pour espérer un lancement l'année prochaine.

Après un demi-succès ou demi-échec – selon les points de vue – de la première partie de la mission ExoMars, l'Agence spatiale européenne (ESA) se prépare à lancer la seconde phase : ExoMars 2020. Après un report de deux ans, le lancement est pour l'instant prévu pour l'été prochain.

La mission doit prendre place à bord d'une fusée russe. Le site d'atterrissage a déjà été sélectionné et le rover baptisé ; on lui souhaite plus de succès qu'à Schiaparelli. Bref, tout est prêt pour le lancement... à un « détail » près : les parachutes de l'atterrisseur ont loupé pour la seconde fois consécutive un test qualificatif.

Il faut maintenant mettre les bouchées doubles pour identifier les causes du problème, les corriger et procéder à de nouveaux essais avant le lancement en juillet/août prochain. Autant dire que l'ESA n'a plus vraiment le droit à l'erreur. Une réunion d'experts avec la NASA est prévue pour septembre.

ExoMars : les frayeurs de 2016, les inquiétudes pour 2020