Le récap' des bons plans du moment, semaine 51

La fin de l'année pointe doucement le bout de son nez, la rédaction en a profité pour faire un point sur le prix des SSD. Suite à l'annonce de sa Freebox Delta, Free a procédé à des ajustements, notamment sur les frais de mise en service. Et bien évidemment vous pouvez retrouver notre guide des cadeaux inutiles, mais indispensables.

Noël approchant à grands pas, beaucoup de revendeurs proposent la livraison express gratuitement à leurs clients afin d'avoir les cadeaux au pied du sapin. Pour les plus téméraires, il reste une dernière option : le retrait en magasin sur les produits en stock. Cela reste le meilleur moyen d'éviter les files d'attente, ainsi Auchan, Boulanger, FNAC et Micromania proposent cette option. N'hésitez pas à relire notre guide à ce sujet pour plus de précisions.

Nous restons évidemment à l'affût en cette période et nous vous souhaitons d'ores et déjà de bonnes fêtes de fin d'année.

Comme d'habitude, voici l'ensemble des offres disponibles, triées par catégorie :