Retour sur quatre ans d'évolution du prix des SSD

Deux ans après notre première étude des prix des SSD, nous renouvelons l'expérience afin de voir si le marché a évolué favorablement pour les consommateurs. Si aujourd'hui les tarifs sont au plus bas, la baisse n'a pas été continue.

En juillet 2016, nous nous penchions sur l'évolution du tarif des SSD depuis novembre 2014. Nous nous étions appuyés sur les relevés de notre équipe en charge des bons plans, épluchant 400 offres pour dessiner les tendances du marché.

Rebelote aujourd’hui, mais à travers plus de 1 300 offres que contient notre base de données. Le marché a en effet largement évolué avec des SSD de plus en plus compacts et la montée en puissance du NVMe. L'évolution des technologies pousse à des tarifs à peine au-dessus de 0,10 euro/Go (contre 0,20 euro/Go auparavant).

Ce nouvel échantillon est suffisamment important pour nous permettre d'avoir une vision globale sur les quatre dernières années et mettre des chiffres précis sur des impressions que l'on pouvait avoir : hausse soudaine en 2017, certains millésimes du Black Friday et des soldes plus décevants qu'à l'accoutumée.

Rappel méthodologique

Comme lors de la précédente édition, nos relevés de prix ne comprennent que des modèles « standards » de SSD. Nous excluons donc ceux exploitant des connectiques peu répandues (comme le Intel 750 Series, en U.2 et à plus de 0,60 €/Go), mais avons conservé les modèles M.2 en S-ATA dont le rapport prix/capacité est proche des modèles classiques de 2,5".

Les références très haut de gamme comme les Samsung 850 Pro et Kingston Hyper X Savage sont également mises de côté, afin de nous concentrer sur le cœur du marché.

Nous avons toutefois pu tirer quelques données intéressantes sur l'évolution du prix des modèles M.2 PCIe (NVMe), mais sur une période plus restreinte. Elles seront donc présentées dans une partie distincte de cet article.

Nous avons également choisi de distinguer quatre catégories de capacité, afin de mesurer si les évolutions tarifaires s'appliquent de la même manière sur les petits modèles premier prix, que sur ceux offrant davantage d'espace :

120 à 180 Go

240 à 275 Go

480 à 525 Go

960 Go à 2 To

Une franche baisse sur le long terme