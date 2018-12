Freebox Delta/One : Xavier Niel revoit sa copie et promet une nouvelle offre, la 4G limitée à 250 Go

Malgré les années d'attente et les mois de retard, le lancement des Freebox Delta et One a été entaché par de nombreuses erreurs dans la communication d'Iliad et la commercialisation des offres. Critiqué même par Stéphane Richard, Xavier Niel revient sur certains points, sans en éclaircir d'autres.

Comme nous l'avons vu tout au long de notre dossier analysant l'offre et la stratégie de Free, après l'annonce de ses Freebox Delta et One, les soucis étaient nombreux. Si les évolutions techniques peuvent en bonne partie être saluées, l'ensemble se retrouve gâché par de nombreux choix effectués pour l'offre commerciale.

Des points de blocages pour beaucoup de clients et d'adeptes du FAI, malgré la détente apparente du patron en interview. Il fallait donc réagir, vite. Mais c'est finalement après plus d'une semaine qu'une nouvelle brochure tarifaire a été publiée. Xavier Niel en assure le SAV en personne, dans les colonnes d'un site communautaire : Univers Freebox.