Orange Bank : après un an, c'est toujours décevant

Stéphane Richard croyait dans le potentiel d'Orange Bank. Après les retards et un lancement mitigé, nous attendions de grosses évolutions du service. Mais à l'heure du bilan, le compte n'y est vraiment pas.

Demain, Orange organisera sa grand-messe annuelle au cœur du quartier de la Défense, le Show Hello. Stéphane Richard y parlera du futur de l'opérateur et de ses offres, alors que la 5G arrive à grands pas. Mais il fera aussi sans doute le bilan de l'année passée. Ce, une semaine après le lancement des nouvelles Freebox One et Delta.

Outre l'assistant Djingo réalisé en partenariat avec Deutsche Telekom, tout le monde attend des nouvelles d'Orange Bank. Lancé en grandes pompes l'année dernière, le service revendique 200 000 clients, acquis à grands renforts d'offres de parrainage. Mais alors qu'il nous semblait déjà peu convaincant l'année dernière, il a peu évolué.

Après la démission du PDG fin septembre, Orange saura-t-il changer la donne et réellement passer la seconde ?

Presque aucune évolution majeure