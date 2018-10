Comment créer une clé USB contenant Linux, macOS, Windows 10 ou une suite d'outils de secours

Pour installer un système d'exploitation sur une machine, il y a souvent une étape cruciale : télécharger l'image ISO et la transférer sur une clé USB. Cela concerne aussi bien les OS classiques, que les systèmes de « secours ». Mais dans la pratique, comment faire ? On vous explique.

La fin d'année est désormais une période où les grands systèmes d'exploitation reçoivent des mises à jour majeures. Ainsi, après macOS Mojave, Windows 10 October 2018 ou Ubuntu 18.10, on attend Fedora 29 pour le 30 octobre.

Si chacun propose une procédure de mise à jour, il est parfois nécessaire de repartir à zéro. Pour cela, il faut récupérer l'image, souvent au format ISO, et créer un média d'installation basé sur la dernière version en date. Depuis plusieurs années, l'habituel DVD a été remplacé dans ce rôle par les clés USB, plus flexibles, compactes et simples à gérer.

Voici un petit tour d'horizon des méthodes à utiliser pour récupérer les fichiers d'installation des différents OS du marché et procéder à une installation via une clé USB. Nous en profiterons pour évoquer différentes solutions de « secours ».

Récupérer l'ISO