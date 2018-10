Ubuntu 18.10 modernise son interface, sans vraiment innover

La nouvelle édition automnale d'Ubuntu ne bouleverse pas les habitudes. C'est ainsi une évolution en douceur que propose Canonical, avec une modernisation réussie de l'interface. Ce nouveau cru 18.10 se révèle pour autant une réussite.

La nouvelle Ubuntu est presque prête à débuter sa carrière. La version 18.10, alias Cosmic Cuttlefish, est disponible au téléchargement depuis hier soir. Nous faisons donc le tour de ses nouveautés.

Il était déjà possible d’utiliser le système, via sa bêta publique. La distribution et ses principales déclinaisons sont disponibles sous forme d’images ISO 64 bits, à l’exception de la mouture Xfce (Xubuntu) qui fournit toujours une version 32 bits, puisqu’elle se destine par tradition aux configurations moins puissantes (l’environnement est plus léger). Canonical a pour habitude de mettre dans ces bêtas toutes les fonctions attendues.

La plupart des utilisateurs attendront bien sûr quelques jours pour que la migration leur soit automatiquement proposée. Certains préfèreront cependant patienter un peu plus, le temps que d’éventuels problèmes soient corrigés. D’autres encore feront l’impasse, puisque la version 18.04 est une LTS (Long Term Support), donc supportée pour 5 ans, contrairement aux 9 mois d’une mouture classique. Pour information, les moutures LTS représentent 95 % de la base installée selon Canonical.

Une installation plus rapide