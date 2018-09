Windows 10 : plongée dans la mise à jour majeure October 2018

Comme tous les six mois, Microsoft publiera bientôt une importante mise à jour pour Windows 10. Nommée October 2018, elle apportera une foule de nouveautés au système. Elle contient moins de fonctions majeures que les précédentes mais, à l’instar d’iOS 12, peut-être n’est-ce pas un mal.

La nouvelle mise à jour majeure de Windows 10 est désormais proche. Portant la référence 1809 – pour septembre 2018 – elle s’appelle October 2018, reflétant le mois de diffusion auprès du grand public.

Si tout va bien, ce déploiement commencera le 9 octobre, date du prochain Patch Tuesday. Comme toujours, un outil devrait être disponible un peu avant pour déclencher manuellement cette mise à jour.

Par ailleurs, toutes les machines ne seront pas concernées dès le premier jour. Microsoft a toujours fonctionné par cercles concentriques : d’abord les machines les plus compatibles, progressant ensuite vers des configurations plus exotiques, soit parce que le matériel peut poser souci, soit à cause d’applications peut-être incompatibles. Le déploiement complet prend plusieurs mois.

Le plus sage est finalement d’attendre. Le conseil reste le même à chaque version. Windows Update n’est censé proposer la mise à jour que si votre machine présente tous les signes d’une installation « saine ». Si vous ne la recevez pas au premier jour, raison de plus d’attendre : le support de Microsoft suit le déploiement et peut adapter le système en conséquence.

Il faudra cependant que l’éditeur fasse mieux qu’avec l’April Update. Non seulement un bug sérieux de dernière minute avant retardé la diffusion, mais d’importants soucis étaient apparus par la suite, notamment avec certains SSD. Des correctifs avaient mis plusieurs semaines à arriver. De quoi refroidir une partie des utilisateurs sur la fournée suivante.

Voici pour rappel la liste des évolutions majeures sorties jusqu’à présent :

Anniversary Update , août 2016

, août 2016 Creators Update , avril 2017

, avril 2017 Fall Creators Update , octobre 2017

, octobre 2017 April Update, avril 2018

October Update, octobre 2018

Le rythme de ces évolutions est désormais semestriel, avec des finalisations prévues chaque fois pour mars et septembre. Les prochaines mises à jour seront donc estampillées 1903 et 1909.

Une configuration d’accueil plus complète