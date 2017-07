Windows 10 : Microsoft s'est conformé aux demandes de la CNIL, qui lève sa mise en demeure

La CNIL en a fini avec les problèmes de Windows 10 sur les données personnelles. Microsoft n'est officiellement plus mis en demeure de régler les infractions à la loi Informatique et libertés. L'entreprise s'est conformée à l'ensemble des demandes de la commission, estime cette dernière.

L'épée de Damoclès au-dessus de la tête de Microsoft vient de disparaître, au prix de quelques efforts. La CNIL vient d'annoncer la fin de la mise en demeure du groupe américain, accusé l'an dernier d'avoir une collecte et utilisation trop libres des données des utilisateurs via Windows 10. Un problème d'autant plus important que le système a été poussé avec force par Microsoft sur la plupart des PC équipés d'une version précédente.

Dans une courte décision, la présidente de la commission, Isabelle Falque-Pierrotin, note les efforts consentis par le groupe pour respecter la législation française... qui se renforcera encore l'année prochaine, avec le nouveau cadre européen sur les données personnelles.

Des collectes réduites de moitié, selon Microsoft