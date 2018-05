ADSL : Nordnet n'inclut pas la location de la box, mais promet du changement

Depuis plusieurs semaines, les fournisseurs d'accès à Internet affichent les tarifs de leurs abonnements avec la location de la box. Tous ? Non. Il reste un irréductible : Nordnet, une filiale d'Orange. Le FAI reconnait qu'il pourrait « être plus clair » et nous annonce du changement dans la présentation de ses offres.

L'été dernier la DGCCRF envoyait un email aux fournisseurs d'accès à Internet leur demandant d'afficher des tarifs avec la location de la box incluse, et fixait une date butoir au 1er février 2018. Si SFR a modifié ses offres début février, il a fallu attendre fin mars pour que Bouygues Telecom fasse de même et début avril pour Orange.

Vrai tarif des offres fixes : Orange et Bouygues Telecom sanctionnés

Les deux retardataires ont d'ailleurs été sanctionnés d'une amende de 315 000 euros chacun par la DGCCRF (lire cette actualité), pour « des manquements à l’article L. 112-1 du code de la consommation ». Alors que le plafond de l'amende dans cette situation est de 15 000 euros, la répression des fraudes nous explique que « ce montant a été multiplié par le nombre de supports commerciaux distincts ayant été identifiés (21), chacun étant en soit constitutif d’un manquement ». Dans les deux cas, l'amende de 15 000 euros a donc été multipliée par 21 pour arriver à 315 000.

Si intégrer le coût de location de la box va dans le bon sens, tout n'est pas encore parfait (loin de là) sur l'affichage de l'information au consommateur (lire notre édito). Mais il reste encore un irréductible n'incluant toujours pas le tarif de location de sa box dans ses offres xDSL : Nordnet, une filiale d'Orange spécialisée dans les offres par satellite. Nous avons contacté le fournisseur d'accès et la DGCCRF afin d'avoir des explications.

Nordnet explique que sa box n'est pas obligatoire...