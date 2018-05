Build 2018 : Fluent Design System, PWA, Sets et gains plus importants sur le Store

La conférence Build de Microsoft se termine aujourd'hui. Depuis l'ouverture, l'éditeur a annoncé d'autres nouveautés et a donné de plus amples informations sur des sujets déjà abordés. Évolution des interfaces et de Win32, développement sur ARM, renforcement des PWA ou encore liens avec les smartphones sont au programme.

Après une première fournée d'annonces, Microsoft a embrayé hier et aujourd'hui. C'est ce soir en effet que prendra fin la conférence Build, après une édition 2018 particulièrement riche en annonces.

Bien que les nouveautés les plus importantes aient été présentées dès le premier soir, les informations données depuis impliquent des changements loin d'être anodins. C'est tout particulièrement le cas avec l'évolution à prévoir pour les interfaces des applications Windows, ainsi qu'une éventuelle échappatoire à l'ancien socle Win32.

Fluent Design System : Microsoft dévoile l’avenir de son renouvellement graphique