Microsoft Build : Timeline, lien Windows/smartphone, .NET Core 3.0 et Azure partout

Microsoft a ouvert hier sa conférence Build, qui s'étalera sur trois jours. Clairement orientée vers les développeurs, elle est toujours le théâtre d'annonces importantes, comme en témoigne cette année l'arrivée future de .NET Core 3.0, dont Microsoft attend beaucoup.

La Build n'est pas vraiment une conférence où le grand public peut étancher sa soif de nouveautés. L'évènement est prévu pour les développeurs, avec des conférences générales pour présenter les nouveautés et des ateliers plus techniques pour y plonger plus en profondeur.

Visual Studio, .NET Core et Azure couvraient l'essentiel des annonces de ce soir, mais pas complètement. Microsoft avait quelques fonctionnalités à annoncer dans un domaine où l'éditeur a beaucoup à reconstruire : les interactions entre l'ordinateur, où il reste le maître, et l'univers mobile, où il n'a fait qu'aligner les défaites.

La Timeline sur Android et iOS, mais chacun à sa manière