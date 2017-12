On vous a offert un Google Home (Mini) : que faire, comment le configurer ?

Vos proches ont décidé de vendre votre âme à Google en vous offrant une enceinte connectée avec l'assistant maison ? Vous ne savez pas quoi faire et avez peur pour votre vie privée ? On vous dit tout ce qu'il faut savoir... mais il n'y aura pas que des bonnes nouvelles !

C'est fait ! Vous avez fait le tour de la famille, l'ensemble des cadeaux de Noël a été déballé, et de Darker au dernier Blu-ray du moment, en passant par le Raspberry Pi du petit et autres gadgets Doctor Who, on retrouve pléthore de produits, dont... une enceinte connectée. Ce, malgré nos recommandations ou celles de la CNIL en la matière.

En France, il y a de très fortes chances que ce soit une Home ou Home Mini, Google ayant misé sur une campagne médiatique intense et de nombreux partenariats visant à les distribuer largement, et parfois gratuitement. Cadeau phare de cette année selon certaines prédictions, il s'agit d'un produit qu'il faudra apprendre à maîtriser si vous comptez l'utiliser plus que les quelques minutes nécessaires à faire le tour de ses « réponses » principales.

Après une semaine, vous hésitez encore à le déballer ou vous ne savez pas forcément comment le configurer et en tirer parti ? Voici notre guide pour vous aider à comprendre comment un tel produit fonctionne, à le configurer et également à tenter de préserver un minimum votre vie privée... même si ce n'est pas gagné.

Notre dossier sur les enceintes connectées :

Home ou Wifi, même combat : vous lier à Google avec peu d'options côté vie privée