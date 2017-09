Flock entre douceur et rigueur

Comme chaque samedi à 13h37, Flock pose son regard acide sur l'actualité dans le domaine numérique. Il publie ainsi une chronique regroupant cinq dessins en rebond sur nos articles.

Cette semaine, Flock a trouvé la CNIL un peu trop gentille, alors que la Commission a appliqué seulement 41 sanctions (à une près...) sur ces trois dernières années. Cette dernière s'est néanmoins défendue en évoquant le fait que ce n'est pas le seul instrument à sa disposition. Les éditeurs qui placent des cookies publicitaires par dizaines sur vos machines au quotidien sans avoir à craindre la moindre remontrance ne peuvent qu'acquiescer.

Pendant ce temps, en Allemagne on essaie de se préparer à une autre série de problèmes : ceux posés par l'arrivée des voitures autonomes. Ainsi, de premières lignes directrices en terme d'éthique ont été mises en place afin de permettre une adaptation en douceur... jusqu'à ce qu'elles se mettent à communiquer entre elles et à avoir une conscience ?

Peut-être d'ailleurs que cette étape sera franchie grâce à l'un des élèves qui s'apprête à rentrer à l'école ? Ces derniers devaient de plus en plus équipés au niveau numérique, notamment avec la généralisation des tablettes (et autres contrats Open Bar). Sans doute une façon de se dire que l'on met enfin des moyens dans l'éducation... ou pas ?

C'est néanmoins une façon de leur apprendre à se protéger dans un monde où les services en ligne prennent de plus en plus de place, avec les risques qui les accompagnent, notamment en termes de protection des données. Les utilisateurs d'Instagram, qui ont eu vent d'une faille dont on ne connaît pas encore exactement la portée, ne pourront qu'être d'accord.

Heureusement, il reste encore des bonnes nouvelles en ce bas monde. La dernière en date ? La redevance ne devrait pas augmenter cette année. Reste une question : est-ce qu'il va réellement nous rester assez de temps, de toute façon, pour profiter des programmes de la radio et de la télévision publique ? Rien n'est moins sûr.

