41 sanctions prononcées par la CNIL entre 2014 et 2016

Le site data.gouv.fr diffuse de nombreuses données provenant d’autorités administratives. La CNIL n’y coupe pas. Un tableau, laconique, relève le nombre de sanctions prononcées par celle-ci entre 2014 et 2016. Et c’est peu de le dire, les chiffres semblent bien faibles.

Ce jeu de données détaille en effet le nombre de sanctions, « prononcées par la formation restreinte de la CNIL, notifiées chaque année » avec une ventilation par type de décision, relève la page de data.gouv.fr consacrée à la Commission informatique et libertés.

Entre 2014 et 2016, ainsi, la CNIL n’a prononcé que 2 sanctions pécuniaires non publiques et 13 décisions publiques de ce type. Les avertissements non publics et publics, 2 autres sanctions prévues par la loi de 1978, sont respectivement de 13 et 10. Enfin, seules 3 relaxes ou non-lieu ont été décidées pour 2014 (les données pour 2015 et 2016 n’étant pas renseignées). Au total, on aboutit à 41 sanctions connues sur les trois années considérées.

Un autre jeu de données détaille le nombre de mises en demeure. Les chiffres sont plus importants. Il y a eu 62 en 2014, 93 en 2015 et 82 en 2016, soit 237 sur les trois années concernées.

L’avant et l’après loi Lemaire