Intelligence artificielle : Microsoft récupère Sam Altman, Greg Brockman et une partie de l’équipe d’OpenAI

Sans grande surprise, Sam Altman et Greg Brockman ont très rapidement retrouvé un emploi dans l’intelligence artificielle. Le nom de leur nouvel employeur est par contre plus surprenant : Microsoft. Satya Nadella l’a annoncé en personne, et il compte laisser de l’indépendance au nouveau laboratoire de recherche créé pour l’occasion.

Depuis vendredi soir, OpenAI est sous le feu des projecteurs et les aficionados du secteur ont pu suivre en l’espace de trois jours une véritable saga, avec de multiples rebondissements (et c’est peu de le dire…). Vendredi soir et samedi matin, on vous a proposé d’en suivre la première partie :

Résumé de la première saison : licenciements et démissions

Résumé rapide : vendredi soir, sans crier gare, OpenAI annonce le licenciement de Sam Altman et la mise sur la touche du Conseil d’administration de Greg Brockman, qui conservait par contre ses autres fonctions. Les mots envers son futur ex-CEO étaient forts : « Le conseil d’administration n’a plus confiance en sa capacité à continuer à diriger OpenAI ».

Dans la foulée, Greg Brockman démissionnait de son poste. « Sam et moi sommes choqués et attristés par ce que le conseil d'administration a fait aujourd'hui », ajoutait-il. Plusieurs autres hauts responsables d’OpenAI auraient également démissionné durant le week-end. Dans cette pagaille générale, Mira Murati (directrice de la technologie) assurait les fonctions de CEO par intérim, le temps de trouver un remplaçant.

L’affaire a fait grand bruit, avec des suppositions dans tous les sens ou presque sur les motifs de cette rupture, aussi rapide que brutale. Microsoft et Satya Nadella marchaient sur des œufs avec des déclarations des plus feutrées : « Nous avons un partenariat à long terme avec OpenAI et Microsoft reste engagé envers Mira et son équipe […] ». À l’époque par contre, pas un mot ni pour Sam Altman ni pour Greg Brockman.

La deuxième saison commence : Sam et Greg chez Microsoft