NorthPole, la puce des labos d'IBM particulièrement efficace pour l'inférence neuronale

Une équipe de chercheurs d'IBM, menée par Dharmendra Modha (employé par la société depuis près de 27 ans), s'est appuyée sur une modélisation plus récente du cerveau humain pour créer une puce qui se passe de mémoire RAM. Plus exactement, elle intègre directement la mémoire au niveau des unités de calcul, la rendant bien plus efficace énergétiquement. Les chercheurs ont publié la description de NorthPole dans la revue scientifique Science.

Sur un benchmark comparant les performances de puces faisant tourner le réseau de neurones spécialisé dans la reconnaissance d'images ResNet50, leur processeur NorthPole serait 25 fois plus efficace que des GPU gravés en 12 nm. Pourquoi prendre 12 nm alors que les GPU actuels sont en 4/5 nm ? Tout simplement car NothPole est, elle aussi, gravée en 12 nm. L’article de Science met aussi en avant une meilleure densité avec « 5 fois plus de FPS par transistor », et une latence 22 fois plus basse.

Dharmendra Modha ajoute que, toujours sur ResNet-50, « NorthPole surpasse toutes les principales architectures courantes, même celles qui utilisent des processus technologiques plus avancés, comme un GPU implémenté à l'aide d'un processus 4 nm ». Cette fois par contre, aucun chiffre n’est précisé.

von Neumann : un goulot à éviter

Jusqu'à maintenant, les architectures informatiques classiques restent basées sur une modélisation dite d'« architecture de von Neumann » avec une séparation entre trois éléments : une unité arithmétique et une unité de commande dans le processeur, ainsi qu'une mémoire contenant les programmes et les données.