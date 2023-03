Emmett Shear, cofondateur et CEO de Twitch, démissionne juste avant une vague de 400 licencicements

Dans la nouvelle vague de 9 000 licenciements chez Amazon, 400 personnes sont chez Twitch. On retrouve les mêmes justificatifs que d'habitude en pareille situation : « nos activités ont été affectées par l’environnement macroéconomique actuel, et la croissance des utilisateurs et des revenus n’a pas suivi nos attentes ».

Quelques jours auparavant, le cofondateur de plateforme, Emmett Shear, a annoncé son départ : « 16 ans après [la création de Twitch], je suis maintenant père et prêt à passer à la prochaine étape de ma vie. J'ai écrit un article de blog, mais la version courte est : merci beaucoup à tous ceux qui ont construit ce projet avec moi ».

Il garde néanmoins un rôle de conseil auprès de Twitch. Il laisse sa place de CEO à Dan Clancy... dont le premier billet de blog était l'annonce des 400 licenciements.