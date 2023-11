Sam Altman débarqué d’OpenAI : « le conseil d’administration n’a plus confiance »

L’annonce est brutale selon plusieurs confrères américains puisque les employés ont appris la nouvelle en même temps que le communiqué officiel. De plus, pas plus tard qu’hier, Sam Altman participait à une conférence et, la semaine dernière, il ouvrait la keynote de la première édition du OpenAI DevDay .

Ce n’est pas le seul changement : « Greg Brockman quittera son poste de président du conseil d’administration et conservera son rôle au sein de l’entreprise », en lien directe avec le CEO. Aux côtés de Sam Altman et d’Elon Musk, Greg Brockman était un des co-fondateurs d’OpenAI en 2015.

En attendant, Mira Murati, actuelle directrice de la technologie, « assumera les fonctions de CEO par intérim, avec effet immédiat ». Elle est en poste chez OpenAI depuis maintenant cinq ans. Le conseil d’administration l’estime « particulièrement qualifiée pour ce rôle et s’attend à une transition en douceur »… on le voit en même temps mal indiquer le contraire en pareille situation de crise.

Sam Altman : « J'aurai davantage à dire », mais plus tard

Le principal intéressé s’est exprimé sur Twitter. Son message est relativement court et bienveillant, mais il promet aussi d’en dire davantage plus tard sur les suites à venir :

« J'ai adoré passer du temps chez OpenAI. C'était transformateur pour moi et, espérons-le, un peu pour le monde. J'ai surtout aimé travailler avec des gens aussi talentueux. J'aurai davantage à dire sur la suite, plus tard ».

Microsoft réaffirme son partenariat avec OpenAI

Au début de l’année, Microsoft a pour rappel investi plusieurs milliards de dollars dans OpenAI. L’entreprise, côté en bourse, a perdu près de 2 % suite à cette annonce (OpenAI n’est pas en bourse). Microsoft confirme à The Verge qu’il reste associé à OpenAI après ce changement important et inattendu : « Nous avons un partenariat à long terme avec OpenAI et Microsoft reste engagé envers Mira et son équipe […] ».

Eric Schmidt encense Sam Altman

Les messages se succèdent sur les réseaux sociaux, mais l’un d’entre eux sort du lot. Eric Schmidt, ancien patron de Google, lui rend hommage en effet sur Twitter :

« Sam Altman est un de mes héros. À partir de rien, il a bâti une entreprise d’une valeur de 90 milliards de dollars et a changé notre monde pour toujours. J'ai hâte de voir ce qu'il fera ensuite. Moi et des milliards de personnes bénéficierons de son travail futur – ce sera tout simplement incroyable. Merci Sam Altman pour tout ce que vous avez fait pour nous tous ».