Electronic Tales, un projet pour combler le gap technique et culturel des développeurs en reconversion

L'association Electronic Tales réunit des fonds pour lancer deux formations intensives à destination des développeuses et développeurs issus de parcours de reconversion. L'occasion d'interroger la fondatrice de l'association, Elisabeth Fainstein, sur les conditions de travail des développeurs et sur le projet en lui-même.

L’annonce a tourné sur LinkedIn, parmi les réseaux de développeuses et ceux de promotion de la place des femmes dans la tech : l’association Electronic Tales anime depuis un peu plus de deux semaines une campagne de crowdfunding pour financer deux micro-bootcamps « pour aider les devs sous-représenté·e·s dans la tech à rattraper leurs collègues ingénieur·e·s ». En commençant par se muscler en algorithmie et en horlogerie des systèmes.

Comme le projet s’inscrit dans la droite ligne de sujets qui avaient fait l’actualité dans les dernières semaines, comme la question de l’intégration des femmes dans l’industrie soulevée par le Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes, Next INpact est allé interviewer Elisabeth Fainstein, la fondatrice de l’association, pour mieux comprendre de quoi il retournait.

Celle-ci a d’abord raconté les débuts d’Electronic Tales, groupe de développeuses issues de reconversions créé en 2020, constitué il y a un an en association et animateur d’un Slack où s’entraident 300 personnes.

Diplômée de biologie et ancienne éditrice, Elisabeth Fainstein est développeuse depuis sept ans. À force de discussions, notamment avec les cofondatrices d’Electronic Tales Claire Heude, qui a effectué sa reconversion en pleine pandémie, et Pauline Artemenko, institutrice qui a bifurqué vers l’ingénierie électronique, « on s’est rendues compte que les reconvertis dans la tech rencontraient des problèmes spécifiques, comparé aux profils plus traditionnels qui avaient fait cinq ans d’étude en école d’ingénieurs. »

Problématiques culturelles dans le développement