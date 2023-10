Stack Overflow, qui avait doublé ses effectifs l'an passé, licencie 28 % de ses 500 salariés

Stack Overflow a licencié 28 % de ses employés, soit plus de 100 salariés, alors même que l'entreprise avait doublé ses effectifs l'an passé, employant « plus de 500 personnes », rapporte The Verge.

Stack Overflow n'a pas précisé les raisons de cette vague de licenciement, mais cette salve d'embauche avait commencé peu avant le début du boom des IA génératives, qui ont vu de nombreux développeurs délaisser Stack Overflow au profit de ChatGPT et consorts.

L'entreprise, qui avait été rachetée pour 1,8 milliard de dollars en juin 2021, avait temporairement interdit les réponses utilisant ChatGPT en décembre dernier, entraînant une grève de plusieurs mois de ses modérateurs, rappelle The Verge, qui note que si la grève a pris fin en août, l'interdiction est toujours en vigueur.