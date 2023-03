French Tech : 11 % des fonds levés par des start-ups mixtes ou féminines

À qui vont les fonds du capital-risque ? 2022 a été une année record : la tech française a engrangé 15 milliards d’euros de financements, contre 11,7 milliards l’année précédente.

Comme chaque année, l’organisation SISTA, qui œuvre à promouvoir la diversité dans le monde numérique, a décortiqué ces levées. Résultat des calculs : 11 % des montants accordés par des investisseurs sont allés à des projets portés par des femmes ou des équipes mixtes, une part en baisse par rapport aux 16 % de l’année précédente.

En nombre d’opérations, l’image est différente : 21 % ont été portées par des équipes fondatrices féminines ou mixtes, en hausse par rapport aux 15 % des années précédentes. Depuis plusieurs années, SISTA le démontre : les équipes féminines ont moins accès au capital, et quand elles parviennent à en obtenir, les montants sont plus faibles que ceux accordés aux équipes masculines.

À noter tout de même : après une levée de 65 millions de dollars à l’été 2022, Front, start-up dédiée à transformer l’expérience client et fondée par la diplômée d’HEC Mathilde Collin, a rejoint le club jusque-là très masculin des licornes françaises. En 2023, 15 start-ups du French Tech 120 ont été fondées ou cofondées par des femmes, contre 14 dans l’édition précédente.

À partir de cette année, rappelaient SISTA et le Boston Consulting Group dans un rapport paru en novembre 2022, et dans le cadre du Pacte Parité, les entreprises qui postulent pour rejoindre l’index French Tech 40/120 devront fournir à la Mission French Tech leur index de parité femmes/hommes et donner des pistes d’amélioration quand le besoin sera identifié.