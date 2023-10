Le parlement européen veut lutter contre l'addictivité des plateformes

Alors que le design des réseaux sociaux est de plus en plus pointé du doigt parce qu'ils enfermeraient leurs utilisateurs – et notamment les enfants – dans des pratiques addictives, le Parlement européen se prononce pour la mise en place de nouvelles lois au sein de l'Union pour réguler les plateformes qui utilisent ce genre de dispositifs.

Les réseaux sociaux commerciaux ont tout intérêt à garder le plus longtemps possible leurs utilisateurs sur leurs plateformes. C'est comme ça qu'ils peuvent s'assurer que le plus de publicités soient vues, que leurs statistiques scrutées aussi bien par les actionnaires que par les journalistes et les services marketing soient au beau fixe et que leur influence soit la plus importante possible.

La Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs du Parlement vient d'adopter [ PDF ] à une très large majorité (38 pour, une abstention et aucun contre) un rapport appelant à réguler spécifiquement cet aspect des réseaux sociaux en prenant soin particulièrement des jeunes.

Les députés européens veulent que la Commission se saisisse des problèmes liés au design addictif de certaines plateformes, et relèvent que les Digital Services Act (DSA) et Artificial intelligence Act ne seront pas suffisants pour lutter contre la conception des réseaux sociaux qui veulent capter le plus d'attention possible de leurs utilisateurs.

Depuis les révélations de la lanceuse d'alerte Frances Haugen sur les pratiques de Meta, les élus américains se sont intéressés à la question et une grande partie des États américains vient d'attaquer le groupe sur ses pratiques toxiques pour garder les utilisateurs.

De son côté, la Commission sénatoriale française sur TikTok avait pointé dans son rapport publié cet été cette question de l'addiction et de l’ « abrutissement » provoqué par le design algorithmique de l’application.

La Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs du Parlement européen s'en est donc aussi saisie, « s'alarmant que certaines plateformes et autres compagnies tech exploitent les vulnérabilités psychologiques pour concevoir des interfaces numériques à des fins commerciales qui maximisent la fréquence et la durée des visites des utilisateurs, de manière à prolonger l'utilisation des services en ligne et à créer un engagement avec la plateforme ».

Les dommages potentiels pour la santé mentale

Elle considère que ces mauvaises pratiques devraient être prises en compte dans les prochaines révisions par la Commission européenne de la directive sur les pratiques commerciales déloyales. Si le communiqué de presse du parlement affirme que les députés « appellent à l'interdiction des techniques addictives telles que le défilement sans fin [endless scrolling] ou la lecture automatique » et que la motion incluait initialement cet appel, c'est en fait un peu moins clair dans la version amendée puisque le mot « interdiction » a été enlevée du texte par un amendement.

À la place, celui-ci demande à la Commission une évaluation des effets des systèmes de recommandation basés sur l'interaction sur la dépendance et la santé mentale et l'invite à « clarifier davantage l'évaluation et l'atténuation des risques des VLOP [pour “Very Large Online Platform”, ndlr] en ce qui concerne les dommages potentiels pour la santé causés par la conception addictive des systèmes de recommandation ».

Pressions sur la Commission européenne

Un autre amendement ajoute que les députés européens considèrent « que les entreprises devraient avoir l'obligation de développer des produits et des services numériques éthiques et équitables sans "dark pattern" et sans conception trompeuse ou addictive "by design" (par conception) ».

Selon la députée néerlandaise Kim Van Sparrentak et rapporteure de la Commission, « aucune autodiscipline ne peut vaincre le design addictif auquel nous sommes tous soumis aujourd'hui. L'utilisation problématique des smartphones affecte la capacité d'attention et le développement du cerveau dès le plus jeune âge. C'est l'un des défis de notre époque. Si nous n'intervenons pas maintenant, cela aura un impact énorme sur les générations à venir. Nous disposons déjà de règles strictes en matière de santé et de sécurité pour les aliments, l'alcool et le tabac afin de protéger notre santé. L'UE doit maintenant s'attaquer au design qui crée une dépendance ! »

Ces pressions des députés européens arrivent alors que la Commission mène une évaluation depuis 2022 sur l'opportunité d'une mise à jour de la législation sur la protection sur internet dont les résultats devraient être publiés mi 2024.