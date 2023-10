41 États américains attaquent Meta pour l’addictivité toxique de Facebook et Instagram

Aux États-Unis, 33 États ont déposé une plainte commune contre Meta devant le tribunal fédéral du district nord de Californie et 8 autres ont déposé des plaintes séparées contre Meta selon le Washington Post. L'entreprise de Mark Zuckerberg est accusée de nuire à la santé mentale et physique des jeunes en les rendant « addicts » à ses réseaux sociaux Facebook et Instagram par l'utilisation de « tactiques nuisibles et manipulatrices ».

Ces attaques font suite aux révélations de la lanceuse d'alerte Frances Haugen, qui dénonçait en 2021 les méthodes de l'entreprise et son choix assumé d'utiliser des méthodes toxiques pour garder les utilisateurs, et particulièrement les enfants, sur ses réseaux sociaux.

Alors qu'au niveau fédéral, ces révélations n'ont pas eu d'effets concrets, les responsables à la tête des nombreux États américains veulent montrer qu'ils prennent cette question au sérieux.

Les États veulent obliger Meta à arrêter ses pratiques et demandent que la justice inflige une amende à l'entreprise.

Celle-ci a infirmé les révélations de Frances Haugen, affirmant qu'elles étaient « fausses et témoignaient d'une profonde incompréhension des faits ».