Intel : roadmap sur la finesse de gravure et les CPU, Xeon avec 288 cœurs, prototype UCIe, Gaudi3…

Le 14 décembre, Intel lancera ses processeurs Meteor Lake (avec NPU pour l’IA) et ses Xeon de 5e génération (Emerald Rapids). En attendant, le fondeur revient sur sa roadmap des deux prochaines années, aussi bien sur la partie CPU (Core, Xeon) que puces dédiées pour l’intelligence artificielle. Intel annonce aussi un prototype d’UCIe avec des chiplets Intel et Synopsys.

Cette semaine, Intel organisait sa troisième édition de ses Innovation Days. À cette occasion, le fondeur a emboité le pas à bons nombres des géants du Net en annonçant « une série de technologies visant à généraliser l’intelligence artificielle et à la rendre plus accessible dans tous les flux de travail, du client à la périphérie en passant par le réseau et le cloud ».

Pat Gelsinger, CEO d’Intel, explique que l’IA contribue à ce qu’il présente comme de la « Siliconomie » : une « économie de croissance, rendue possible par la magie du silicium et du logiciel ». En clair, on va en avoir un peu partout… y compris dans les processeurs Meteor Lake qui intégreront une puce d'accélération de réseaux de neurones (Neural Processing Unit, NPU) – nous y reviendrons – comme c’est le cas dans les SoC de Qualcomm depuis longtemps par exemple.

Intel 7, 4, 3…

Le patron de l’entreprise en profite pour revenir sur la fabrication actuelle des puces et leur finesse de gravure : « Intel 7 déjà en fabrication en volume, Intel 4 prêt à la fabrication et Intel 3 en bonne voie pour la fin de cette année ». Cela fait maintenant deux ans que la finesse de gravure a changé de nom chez le fondeur, qui a laissé tomber les « nm » (nanomètres).

Il s’agit pour Intel de mieux se positionner face à la concurrence sans paraitre en retard sur la finesse de gravure, notamment face à TSMC et Samsung. Intel 7 – qui affiche des gains de 10 à 15 % en performances/watt par rapport à son 10 nm SuperFin – se placerait ainsi en face des processus 7 ou 5 nm de TSMC. Intel 4/3 ferait ainsi face aux 3 nm (oui, il existe plusieurs types de lithographies en 3 nm) de TSMC, etc.

Intel 20A, 18A…

Cette conférence était aussi l’occasion de présenter « un wafer Intel 20A contenant les premières puces de test pour les processeurs Arrow Lake ». Ces Core de 15e génération devraient arriver en 2024. Dans 20A on retrouve un « A » comme Angström, une unité de mesure qui vaut 0,1 nanomètre. Intel 20A aurait ainsi presque pu s’appeler « Intel 2 », mais le passage à l’angström laisse plus de marge de manœuvre au fondeur pour la suite, notamment avec Intel A18, etc.

Comme cela a déjà été annoncé, les puces Intel A20 seront les premières « à inclure PowerVia, la technologie de fourniture d’énergie par l’arrière d’Intel, et la nouvelle conception de transistors "gate-all-around" appelée RibbonFET ». La suite, avec Intel 18A (PowerVia et RibbonFET) – com de code Lunar Lake – « reste en bonne voie pour être prêt pour la fabrication au cours du second semestre 2024 ». Viendra ensuite Panther Lake dont ne sait rien à part le nom et qu’il devrait arriver en 2025.

Intel Core Ultra : Meteor Lake avec NPU arrive