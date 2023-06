Pluie d’annonces chez AMD : Ryzen PRO 7000, EPYC 4e génération avec 128C/256T ou 3D V-Cache, Instinct MI300X

En l’espace de quelques jours, AMD a multiplié les annonces, aussi bien sur le mobile que les ordinateurs de bureau et les datacenters. Il est principalement question de processeurs – Ryzen PRO 7000 et EPYC de 4e génération – mais la partie GPU n’est pas oubliée avec le MI300X pour l’inférence des LLM, le dernier sujet à la mode dans le monde de l’IA. Tour d’horizon des annonces.

AMD Ryzen PRO Série 7040 avec Moteur d'IA dédié

On commence directement avec les processeurs mobiles AMD Ryzen PRO Série 7040. Ils sont gravés en 4 nm et exploitent tous l’architecture Zen 4, disposent d’une partie graphique intégrée RDNA 3 et d’un « moteur Ryzen AI »… enfin sauf pour le Ryzen 5 PRO 7540U.

Les cinq autres références – du Ryzen 5 PRO 7640U au Ryzen 9 PRO 7940HS – profitent en effet toutes du « premier moteur d'IA au monde intégré dans un processeur x86 ». AMD précise ce qu’il entend par là, car Intel aussi propose des « fonctions IA » dans ces CPU : « "Moteur d'IA dédié" est défini comme un moteur d'IA qui n'a aucune fonction autre que le traitement des modèles d'inférence d'IA et qui fait partie de la matrice de processeur x86 ».

Les fréquences de base des processeurs oscillent entre 3,2 et 4,3 GHz, avec un Boost entre 4,9 et 5,2 GHz. Le TPD des modèles « HS » est de 45 watts, contre 28 watts pour les « U ».

AMD glisse les résultats de quelques benchmarks maison. Le HP EliteBook 845 G10 avec un Ryzen 7 PRO 7840U 8C/16T serait 17 % plus performant qu’un Dell Latitude 5440 avec un Core i7-1365U 10C/12T (2P + 8E) et 18 % au-dessus d’un MacBook Pro avec un M2 Pro 10C sur le test CPU Passmark 11. L‘autonomie serait en hausse de 15 % avec une batterie de 65 Wh pour HP, contre 69.6 Wh pour Apple.

Trois Ryzen PRO Série 7000 sur socket AM5