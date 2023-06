Après les Celeron et Pentium, Intel revoit la nomenclature de ses processeurs « Core »

En septembre de l’année dernière, le fabricant annonçait la fin des marques Celeron et Pentium sur son offre d’entrée de gamme, remplacés par « Intel Processor ». À présent, c'est au tour des marques Intel Core, Evo et vPro d’avoir droit à une mise à jour, la plus importante « depuis 15 ans » affirme la société.

À partir de la génération Meteor Lake (Core de 14e génération), il faudra donc dire Intel Core et Core Ultra. Cette dernière sera utilisée « pour les processeurs les plus avancés », sans plus de détails sur ce que cela veut dire.

Le « i » disparait au passage, les processeurs seront donc simplement des Intel Core (Ultra) 3/5/7/9. La génération de la puce (14 pour Meteor Lake par exemple) ne sera plus indiquée aux côtés de la mention Intel Core, mais elle sera présente dans le numéro du processeur avec la forme suivante : ##xxx par exemple. Intel pourra toujours ajouter un H ou K à la fin, pour ne citer que ces deux cas de figure.

Plusieurs questions restent en suspects, notamment comment sera faite la segmentation dans les différentes gammes (performances, nombre de cœurs…) ; on espère en tout cas qu’elle sera facile à comprendre. Dans le passé Intel a proposé des Core i7 avec seulement deux cœurs (dans la génération Sandy Bridge) alors que des i5 en avaient quatre par exemple). De plus amples détails sont disponibles dans ce document.

Au passage, la plateforme Intel Evo devient Evo Edition et vPro se décline en version Enterprise et Essentials.