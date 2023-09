Souveraineté et autonomie : l’Espagne épingle les forces et faiblesses de l’Europe

L’Espagne est pour la cinquième fois à la tête du Conseil de l’Union européenne. Le rapport qu’elle a publié contient de nombreuses informations intéressantes et fait le point sur plusieurs situations jugées problématiques. Sous sa gouvernance, l’autonomie stratégique et numérique est au cœur des préoccupations, un alignement dans le sillage de nombreuses décisions prises en Europe ces quelques dernières années.

L’autonomie, telle que présentée par l’Espagne, rejaillit sur de nombreux domaines. Le secteur industriel est clairement mis en avant, de même que les matériaux et produits de base. Par exemple, elle « préconise la constitution de réserves stratégiques communes accessibles à tous les États membres, la création de capacités de production minimales pour assurer un approvisionnement de base en temps de crise, ainsi que l'identification et le développement de capacités de production qui pourraient être transformées ou augmentées en fonction de la demande, si nécessaire ». Elle insiste pour renforcer « les capacités de prévision stratégique, les mécanismes de gouvernance anticipative et les systèmes de suivi en temps réel des États membres et des institutions de l'UE ».

S’il est une thématique transversale dans le rapport, c’est bien toutefois la dépendance à l’étranger. Elle recouvre aussi bien les relations économiques avec la Chine, jugées « déséquilibrées », que l’utilisation de certaines matières premières qui pourraient être remplacées par « des alternatives plus accessibles et plus durables ». Elle fournit des exemples : « depuis les batteries à l'état solide et les batteries sodium-ion jusqu'à la production nationale d'algues, d'insectes et de microbes pour remplacer une partie des protéines végétales importées ».

Il est cependant une forme de dépendance qui nous intéresse plus particulièrement aujourd’hui : « la nécessité de surveiller et de limiter la propriété ou le contrôle étranger sur certains secteurs stratégiques et infrastructures critiques ».

L’Europe a une carte à jouer