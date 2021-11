La France se rêve en « champion de l’IA » : plus de milliards sur la table, formations et objectifs

Début 2018, le député Cédric Villani publiait son épais rapport sur la stratégie nationale et européenne en matière d'intelligence artificielle. Emmanuel Macron lui emboitait le pas et dévoilait le plan du gouvernement sur l'IA, qui s’appuyait sur ce rapport dont il reprenait certaines propositions.

Une première phase avec 1,5 milliard d’euros de budget. Comme prévu, ce plan a « conduit à la création et au développement d’un réseau d'instituts interdisciplinaires d’intelligence artificielle (3IA) [MIAI à Grenoble, 3IA Côte d’Azur à Nice, PRAIRIE à Paris et ANITI à Toulouse, ndlr], le soutien à des chaires d’excellence en IA, le financement de programmes doctoraux et l’investissement dans les capacités de calcul de la recherche publique (Jean Zay) ».

Que sont devenues les propositions de 2018 ?