FTTH : des déploiements toujours au ralenti, qui « confirment l'échec annoncé du 100% FTTH en 2025 »

19,8 millions de clients en FTTH

Au 30 juin 2023, le régulateur dénombre 32,1 millions d’abonnements internet haut et très haut débit sur le fixe, soit 65 000 de plus en trois mois seulement, contre 100 000 le trimestre précédent et 120 000 de mieux qu'il y a un an. Sur douze mois, ce sont seulement 357 000 abonnements supplémentaires, contre le double au deuxième trimestre 2022. « La croissance du nombre de ces abonnements continue de ralentir », conclu l’Arcep.

Sur les 32,1 millions, 22,9 millions profitent du très haut débit et 19,8 millions de la fibre optique de bout en bout (FTTH), soit un peu moins de 800 000 de plus qu’au premier trimestre. Comme c’est le cas depuis des mois, les abonnements xDSL (ADSL, VDSL2), coaxial, 4G fixe, THD radio et satellite sont en baisse.

36,16 millions de locaux raccordables