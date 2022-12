Enjeux et inquiétudes du FTTH face à la fermeture du réseau cuivre

Le plan de fermeture du réseau cuivre d’Orange vient de passer une étape avec la liste des 162 premières communes. Le remplacement du cuivre par le FTTH soulève bien des questions, notamment comment va se passer cette transition avec le passage d’un opérateur unique à une multitude d’opérateurs d’infrastructure. Régis Banquet (FNCCR), Ilham Djehaich (Altitude Infra) et Laurent Laganier (iliad) donnent leur point de vue.

La fermeture de cuivre se passe en deux étapes en France. Dans un premier temps, il ne sera plus possible de s’abonner, puis dans un second temps les accès existants seront coupés, avec une migration obligatoire pour ceux qui seraient toujours sur le cuivre.

Orange a récemment dévoilé la liste des 162 communes de son lot 1, « pour lesquelles le réseau cuivre sera définitivement fermé au plus tard le 31 janvier 2025 ». La fermeture du cuivre est un projet déjà amorcé qui concerne tous les opérateurs et devrait normalement aboutir à horizon 2030, précise l'opérateur :

« 2026 va être une année charnière où plus aucun opérateur ne pourra vendre à ses clients une offre sur réseau cuivre, de l’abonnement téléphonique aux abonnements internet. À horizon 2030, les connexions cuivre ne devraient plus exister en France. »

Fermeture du cuivre : 47 000 locaux de moins que prévu

Après une concertation, la liste a été revue avec le retrait de 19 communes, mais « aucune n'a cependant pu y être rajoutée », explique l’Avicca (Association des Villes et Collectivités pour les Communications électroniques et l'Audiovisuel).

En conséquence, « le lot 1 comptera donc 47 000 locaux de moins que prévus ». Sur ce premier lot, « une large majorité de communes déjà intégralement raccordables en fibre : 104 sur les 162. 28 autres communes sont plutôt très bien dotées avec 98 et 99 % de prises raccordables ».

Néanmoins, l'Avicca s'étonne « de la présence de 30 communes beaucoup moins bien couvertes, l'une d'entre elles n'atteignant que 87 % de locaux raccordables ». Ce sont ainsi « près de 8 000 locaux qui restent à déployer avant d'envisager y fermer le réseau cuivre », calcule l’Avicca.

L’association rappelle néanmoins que « le critère de complétude subsistera et aucune commune ne devrait réellement pouvoir être fermée sans complétude ». Elle précise au passage ne faire « aucun procès d'intention aux opérateurs d’infrastructure en charge des communes les moins bien couvertes dans ce premier lot, ceux-ci ayant assuré Orange et l'Arcep de terminer les déploiements avant la fermeture effective du réseau cuivre ».

Qu’en pensent les opérateurs ? Il y a quelques semaines, le Trip d’automne de l’Avicca s’était penché sur la question. Thierry Jouan, délégué général adjoint de l’Avicca, animait une table ronde sur la fin cuivre. Plus particulièrement, le sujet était : « les réseaux FTTH sont-ils de taille à prendre le relai du cuivre ? ». Des représentants d’Altitude Infra THD et d’iliad/Free étaient présents et nous étions également sur place.

C’est un « non-sens de maintenir deux réseaux »