L’extinction des réseaux 2G-3G diminuera l’empreinte carbone des réseaux mobiles dès la première année

En 2018, l’Arcep s’est doté d’un Comité d’experts technique dont le but est d’éclairer l’Autorité sur « les enjeux techniques liés aux réseaux mobiles ». Il comprend des experts des opérateurs de réseaux mobiles, des équipementiers, du monde académique et de l’ANFR (Agence nationale des fréquences). L’année dernière, le Comité a publié un rapport sur la consommation d’un réseau 4G vs 5G.

Le régulateur des télécoms précise que le rapport du jour ne concerne que l’impact carbone et laisse de côté les autres catégories d’impact environnemental. De plus, « d’autres enjeux peuvent être induits par l’extinction de la 2G/3G comme le coût pour les utilisateurs du changement de terminaux ou d’objets connectés. Ils ne font pas partie du champ de l'étude ».

La fin de la 2G et de la 3G n’est qu’une question de temps

Maintenant que les bases sont posées, entrons dans le vif du sujet… qui est d’autant plus d’actualité car, en France, trois des quatre opérateurs nationaux ont déjà annoncé leur plan pour arrêter la 2G et/ou la 3G ; seul Free manque à l’appel (pour le moment ?). Sur la 2G, c’est déjà plié. Cinq mois seulement après avoir mis en service ses premiers sites 2G, l’opérateur les a coupés et le compteur est toujours à 0 au dernier décompte. Il s’appuie donc uniquement sur le contrat d’itinérance signé (et prolongé plusieurs fois) avec Orange.

Chez Orange, la 2G sera éteinte fin 2025 et la 3G fin 2028. SFR vise respectivement 2026 et 2028, tandis que Bouygues Telecom se laisse un peu plus de marge avec 2026 et 2029. La France est loin d’être un cas à part : « L’association GSA a ainsi identifié 142 opérateurs ayant annoncé la fermeture prochaine des réseaux 2G et/ou 3G, ou ayant déjà éteint ceux-ci ».

Les usages en 2G et 3G en baisse constante…