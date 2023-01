Cinq mois après avoir mis en service sa 2G, Free Mobile coupe l’ensemble de ses sites

La 2G chez Free Mobile est loin d’être un long fleuve tranquille. 2022 était l’année durant laquelle l’opérateur a obtenu les premières autorisations de déploiement, à activer ses premiers sites et a fermé l’ensemble quelques mois plus tard.

Depuis plus d’un an, les opérateurs communiquent à tour de bras sur la 5G, la dernière génération de téléphonie mobile. Ils promettent monts et merveilles au niveau débits. Ils en profitent pour augmenter les tarifs de leurs forfaits et pousser la vente de nouveaux terminaux compatibles avec la 5G.

La 4G est encore largement suffisante pour une très large majorité de la population, tandis que la 3G est à bout de souffle face à l’inflation galopante de la taille des pages web et du streaming vidéo. Que dire de la 2G ? Niveau accès à Internet, elle ne représente aucun intérêt, mais elle permet à tous de passer des appels et d’envoyer des SMS dans certaines zones, mais c’est également la seule technologie prise en charge par certains vieux téléphones.

Orange, Bouygues Telecom et SFR disposent de leur propre réseau 2G. Même s’ils sont en fin de vie et que les fréquences allouées par les opérateurs à la 2G sont en baisse, cette technologie n’est pas encore morte. Free Mobile est arrivé plus tard sur ce marché, avec un accord d’itinérance sur la 2G et la 3G chez Orange.

Accord prolongé plusieurs fois, au grand désarroi de Bouygues Telecom et SFR, pour désormais se terminer fin 2025, c’est-à-dire en même temps que quand Orange éteindra son réseau 2G. Alors que pendant des années Free n’a déployé aucun site, les choses ont bougé en 2022… avant de disparaitre aussi vite.

À quoi joue Free Mobile avec son réseau 2G en propre ?