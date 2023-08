La justice allemande fait fermer le site de Youtube-dl

Le Tribunal de Hambourg a obligé l'hébergeur allemand Uberspace à fermer le site Youtube-dl.org qui renvoyait vers le binaire du logiciel permettant de télécharger des vidéos mises en ligne sur Youtube et autres plateformes de streaming.

« Access denied », c'est ce qu'on peut lire sur la page d'accueil du site du projet Youtube-dl depuis mercredi dernier. Ne reste sur la page plus qu'un lien vers le jugement rendu par le Tribunal de Hambourg en mars dernier décidant d'une interdiction « d'aider des tiers à contourner les mesures techniques de protection ». Cette décision relevée par le site Torrent Freak fait suite à une plainte déposée en 2020 par Sony, Warner et Universal contre l'hébergeur allemand Uberspace et que le média Netzpolitik avait révélée.

La mise en demeure [PDF] adressée à Uberspace, publiée par le média allemand, l'accusait de complicité d'entorse au droit d'auteur et lui demandait de cesser d'héberger le site web de Youtube-dl.

Cette plainte contre l'hébergement de Youtube-dl n'était pas une attaque isolée contre la diffusion du logiciel, puisque la RIAA avait obtenu le retrait de Github du code du logiciel ainsi que d'éventuels forks. La plateforme avait décidé quelques jours après de le remettre en ligne et de s'afficher en défenseur des développeurs face aux abus potentiels du Digital Millennium Copyright Act (DMCA).

Complicité de contournement de moyens de protection