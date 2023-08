Face à Arm, cinq géants des semi-conducteurs (dont Qualcomm) forment une alliance autour de RISC-V

Qualcomm et d’autres s’associent pour accélérer « le développement de l'écosystème et du matériel RISC-V », une architecture libre. Les détails manquent encore, mais la cible est claire, même si elle n’est jamais citée dans le communiquée : Arm et ses licences payantes.

Cinq sociétés – Robert Bosch GmbH, Infineon Technologies AG, Nordic Semiconductor, NXP Semiconductors et Qualcomm Technologies – viennent d’annoncer la création d’une entreprise commune. Son but est de « faire progresser l'adoption de RISC-V à l'échelle mondiale en permettant le développement de matériel de nouvelle génération ». Une alliance basée en Allemagne Le nom de cette entité – basée en Allemagne – n’est pas précisé. Sa création est évidemment soumise aux approbations réglementaires habituelles, mais cela ne devrait pas poser de problème, tant l’Europe cherche à progresser dans le monde des semi-conducteurs, aussi bien sur les questions de souveraineté de que de parts de marché face aux géants américains et asiatiques. Semi-conducteurs : l’Europe veut « quadrupler la production » Un appel aux volontaires Le communiqué de presse commun n’est pas des plus détaillés. Il se contente d’indiquer que les travaux se concentreront pour commencer « sur l'automobile, mais avec une extension éventuelle pour inclure le mobile et l'IoT ». Bien sûr, cette « alliance » lance un large appel aux industriels, dirigeants et gouvernements afin d’unir leurs forces « pour soutenir cette initiative qui contribuera à accroître la résilience de l'écosystème des semi-conducteurs ». RISC-V International, en charge du jeu d’instruction éponyme, compte plus de 3 000 membres, dont les géants habituels : Google, Intel, Qualcomm, Tencent, AMD, Marvell, NVIDIA, Alibaba, etc. Qualcomm vs Arm : je t’aime, moi non plus