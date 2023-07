La prochaine Debian prendra en charge l’architecture RISC-V64

L’équipement de développement a confirmé que la prochaine mouture de la distribution supportera RISC-V64, la version 64 bits de l’architecture RISC-V.

Rappelons que cette ISA (instruction set architecture) est open source, donc libre de droits. RISC-V gagne en visibilité et en attraction avec le temps, du fait de son ouverture et de la possibilité de s’en servir pour des puces adaptées à différents besoins, comme l’embarqué ou les serveurs hautes performances.

L’inclusion dans Debian devrait entrainer un nouvel élan, même si Debian 12 est sortie le mois dernier et qu’il faudra attendre environ deux ans pour la version 13. Tous les distributions basées sur Debian, Ubuntu en tête, devraient ainsi reprendre ce support et le diffuser d’autant plus largement.