Les 145 exigences techniques et éthiques des « solutions algorithmiques » de vidéosurveillance des JO 2024

Après avoir publié une demande d'information détaillant comment les « solutions algorithmiques » de vidéosurveillance expérimentées à l'occasion des JO seront auditées, le ministère de l'Intérieur vient de publier l'appel d'offres détaillant les 145 exigences techniques et éthiques, cumulatives et impératives qu'elles devront respecter.

Le ministère de l'Intérieur vient de publier l'appel d'offres des « solutions algorithmiques de vidéo-protection » qu'il prévoit de déployer avant les Jeux olympiques de 2024, ainsi que « pour d’autres manifestations récréatives, sportives ou culturelles, notamment mais pas exclusivement ».

Estimée à 2 millions d'euros (hors taxes) et d'un montant maximum de 8 millions, cette « solution logicielle d'intelligence artificielle de vidéo-protection » sera mise en œuvre du 2 novembre 2023 « pour encadrer les manifestations liées à la période de Noël (notamment marchés de Noël, transports associés à la période de Noël) » au 31 mars 2025, et ne fera pas l'objet d'une reconduction.

Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) commence par rappeler le cadre juridique du marché, à savoir le fait que le législateur a autorisé ce déploiement, « à titre expérimental jusqu’au 31 mars 2025, à la seule fin d’assurer la sécurité de manifestations sportives, récréatives ou culturelles, qui, par leur ampleur ou leurs circonstances sont particulièrement exposées à des risques d’actes de terrorisme ou d’atteintes graves à la sécurité des personnes (notamment dans le cadre des prochains jeux Olympiques de 2024) » :

« Ces traitements ont pour unique objet de détecter, en temps réel, des événements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler ces risques et de les signaler, aux forces de sécurité intérieure, aux services de police municipale, aux services de la sécurité civile en charge des secours ou aux services internes de sécurité de la RATP ou de la SNCF, qui pourront confirmer l’alerte et prendre les mesures adaptées. »

Cette mise à disposition « sera autorisée par arrêté du préfet du lieu de la manifestation culturelle, sportive ou récréative, pour une durée et un périmètre limités » :

« Une fois commandée par l’État, la solution devra donc pouvoir être installée et désinstallée au fur à mesure des besoins et au plus près de la fin de la manifestation. En cas de manifestations récurrentes en un même lieu, mais espacées dans le temps, les traitements pourront être désactivés plutôt que désinstallés. »

Ni identification biométrique, ni reconnaissance faciale

Une précédente demande d'information, détaillant comment ces « solutions algorithmiques » de vidéosurveillance seront auditées, évoquait plus particulièrement « la détection de risques d’actes de terrorisme ou d’atteintes graves à la sécurité des personnes » « par exemple » (l'expression est soulignée dans le CCP) :

La présence ou utilisation d’objets abandonnés, armes, départs de feux ;

Des comportements individuels ou collectifs : Non-respect du sens de circulation ; Franchissement ou présence dans une zone interdite ou sensible ; Présence d’une personne au sol ; Mouvement de foule ; Regroupement de personnes.



Le CCTP évoque de son côté une liste d'évènements fixée par un décret « en cours de publication » :

Non-respect du sens de circulation commun par une personne ou un véhicule ;

Franchissement ou présence d’une personne ou d’un véhicule dans une zone interdite ou sensible ;

Mouvement de Foule ;

Densité trop importante de personnes ;

Présence d’objets abandonnés ;

D'autres sont optionnels :

Présence ou utilisation d’une arme, parmi celles mentionnées à l’article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure ;

Présence d’une personne au sol à la suite d’une chute ;

Départ de feu.

Le cahier des charges rappelle que ces traitements « n’utiliseront aucun système d’identification biométrique, ne traiteront aucune donnée biométrique et ne mettront en œuvre aucune technique de reconnaissance faciale ». Ils ne pourront en outre procéder à « aucun rapprochement, aucune interconnexion ni aucune mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel » :

« Ils procéderont exclusivement à un signalement d’attention, en temps réel et strictement limité aux événements prédéterminés qu’ils ont été programmés pour détecter. Ils ne produiront aucun autre résultat et ne pourront fonder, par eux-mêmes, aucune décision individuelle ou acte de poursuite. Ils demeureront en permanence sous le contrôle des personnes chargées de leur mise en œuvre. »

Ce dernier point avait fait l'objet d'une « réserve » de la part du Conseil constitutionnel, qui avait tenu à souligner que « le législateur a veillé à ce que le développement, la mise en œuvre et les éventuelles évolutions des traitements algorithmiques demeurent en permanence sous le contrôle et la maîtrise de personnes humaines ».