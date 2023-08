Voitures électriques : fonctionnement, batterie, autonomie, recharge… on vous explique tout

Vous regardez les voitures électriques de loin, sans tout comprendre entre la consommation (en kWh/100km), l’autonomie « WLTP », la puissance et les temps de recharge, etc. ? On débroussaille le terrain pour vous permettre d’y voir plus clair. Il s’agit pour le moment de présenter les grandes lignes d’un produit souvent mal compris, pas d’entrer dans tous les détails. Comme expliqué dans ce billet de blog , il s’agit d’une première approche.

On commence par les bases : une voiture électrique, c'est quoi ? C’est une voiture (merci Sherlock) dont le moteur thermique a été remplacé par des moteurs électriques et des batteries à la place de l’essence. Vous vous souvenez des voitures télécommandées de quand vous étiez petit (ou plus grands) ? C’est le même principe, sauf que vous êtes derrière le volant.

Ok, et c’est quoi maintenant une voiture hybride ? C'est simplement un mélange des deux. Elles disposent à la fois d’un moteur thermique, souvent utilisé pour des longs trajets, et de moteurs électriques (avec des batteries de plus ou moins grosses capacités) pour les plus petits trajets, lors de déplacement en ville par exemple. Le passage de l’un à l’autre est automatiquement géré par la voiture.

Capacité de la batterie : le nerf de la guerre ?

Contrairement à une voiture thermique où la capacité du réservoir n’est pas spécialement primordiale lorsqu’il faut choisir un modèle, la capacité de la batterie est un élément très important. Bien évidemment, plus elle est grosse, plus la voiture aura une grande autonomie, mais bien d’autres paramètres sont à prendre en compte. Cette capacité s’exprime en kWh, une unité que nous avons déjà longuement expliquée dans un précédent article.

Alors que la consommation de la voiture thermique s’exprime en L/100km, celle de la voiture électrique est en kWh/100 km. Par exemple, avec une batterie de 45 kWh et une consommation moyenne de 15 kWh/100 km, vous pouvez parcourir 300 km.

On parle aussi parfois de puissance instantanée (en kW), qui correspond à ce qu’utilisent les moteurs à un instant T. Autre exemple, avec une batterie de 30 kWh : si vous roulez à 50 km/h avec une puissance de 10 kW, alors vous pourrez parcourir 150 km. En effet, la voiture peut « tenir » trois heures à cette puissance, ce qui donne 150 km avec une vitesse de 50 km/h, CQFD. Voilà pour la théorie.

Mais attention : la consommation d’une voiture électrique est (très) fortement dépendante de sa vitesse. Pour faire simple, plus vous roulez vite, plus la consommation est importante avec comme conséquence une baisse de l’autonomie. Notez que la courbe du rapport consommation/vitesse n’est pas linéaire. Les voitures électriques proposent une estimation des km restants en fonction de la capacité de la batterie disponible, estimation qui se met à jour suivant votre style de conduite, les conditions météo, etc.

La consommation, à ne pas prendre à la légère

Vous pouvez donc partir avec 400 km d’autonomie affiché sur le tableau de bord, pour n’avoir à la fin que 200 km d’autonomie réelle si vous roulez sur autoroute et/ou sur une route de montagne. La voiture met son estimation à jour au fur et à mesure de votre trajet. Parfois le changement est brutal, notamment chez Tesla qui a été épinglé par plusieurs utilisateurs sur ce sujet.

Petit exercice lorsque vous roulez : si vous partez avec 400 km d’autonomie pour un trajet de 300 km, regardez combien le tableau de bord vous donne en autonomie estimée au bout de 50 km. Si vous suivez l’estimation de départ, il devrait vous rester 350 km au bout de 50 km, 300 km au bout de 100 km, etc. Si l’estimation est en baisse (par exemple, vous n’avez plus que 310 km au bout de 50 km), vous consommez plus que prévu et les 400 km théorique ne seront jamais atteints. Si vous avez prévu un arrêt à 350 km, il faudra surement revoir vos plans pour éviter la panne.

Un premier exemple avec une Dacia Spring et sa batterie de 26,8 kWh. Elle est officiellement limitée à 125 km/h, mais peut atteindre, selon son propre compteur, les 130 km/h (plus ou moins difficilement s’il y a du vent, une petite cote). À cette vitesse, l’autonomie fond alors comme neige au Soleil, avec un peu plus d’une centaine de km d’autonomie lors d’un test que nous avons réalisé, alors que l’on dépasse facilement les 250 km en ville. Précisons tout de même qu’elle n’est pas vraiment faite pour rouler longtemps sur autoroute. L’usage est d’ailleurs un point très important dans le choix de sa voiture électrique, nous allons y revenir.

Changeons de catégorie avec une voiture taillée pour l’autoroute et les longs trajets : une MG4 en version Luxury. Afin de voir la différence de consommation, nous avons roulé pendant 10 km sur une autoroute relativement plate, avec peu de circulation, évitant ainsi de devoir freiner/accélérer. Nous avons alors relevé les moyennes indiquées sur le tableau de bord : à 110 km/h, nous étions aux alentours de 15 kWh/100 km, contre un peu plus de 22 kWh/100km à 130 km/h. Avec une batterie de 64 kWh et dans les conditions de notre test, l’autonomie théorique est de 426 km à 110 km/h, contre seulement 290 km en roulant à 130 km/h. Une différence importante de 136 km tout de même.

Des kilomètres « WLTP », késako ?

On est dans tous les cas en dessous des « 435 km WLTP » annoncé par le fabricant. Mais au fait, c’est quoi ce WLTP que les constructeurs affichent un peu partout ? Il s’agit du Worldwide harmonised Light vehicle Test Procedure. Cela ne vous renseigne pas spécialement ? On vous explique en détails.

Sachez d'abord que cette norme concerne les voitures électriques et thermiques. Elle permet de réaliser des essais dans des conditions fixées afin d’avoir une consommation moyenne de carburant, une autonomie pour les voitures électriques ainsi que les rejets de CO₂ et d’autres polluants. Dans l'Union européenne, les résultats WLTP sont obligatoires pour tous les véhicules particuliers neufs depuis 2019. On peut donc comparer les performances des voitures sur un même scénario, mais cela a ses limites.

Engie rappelle que « les tests sont effectués sur le banc d’essai, dans des conditions de conduite censées être plus proches de la réalité ». La société donne quelques exemples de critères : une température de départ de 14 °C, une vitesse moyenne de 46 km/h (maximum de 131 km/h), une durée de test de 30 minutes et une distance de 23 km (il y a des temps d’arrêt). Les tests sont réalisés en laboratoire sur des rouleaux, bien différents des conditions réelles en extérieur. Ne négligez d’ailleurs pas la température extérieure lors de vos déplacements. Même avec un usage strictement identique, les voitures électriques ont une autonomie réduite en hiver par rapport à l’été. Ne vous faites donc pas avoir si vous prenez vos habitudes en été.

De la théorie à la pratique