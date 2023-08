Tesla rattrapé par ses promesses de sécurité et d’autonomie

Malgré plusieurs accidents – certains mortels –, Tesla n’aurait pas modifié son Autopilot qui n’avait pourtant pas bien analysé la situation. Un élément qui vient s'ajouter à la série de décisions douteuses relatives à l'autonomie et la sécurité des véhicules révélées dans les deux derniers mois. Sécurité et autonomie sont pourtant au cœur de la stratégie marketing du constructeur.

Les deux accidents mortels se sont passés de manière similaire. À un croisement de trafic, le système Autopilot de Tesla n’a pas pris en compte les voitures et camions arrivant en perpendiculaire. Résultat, en 2016 et en 2019, les conducteurs Joshua Brown et Jeremy Banner sont morts d’avoir emboutis les camions à un croisement. Or, depuis, Tesla n’a jamais modifié le fonctionnement de son système de conduite automatique.

C’est du moins ce qu’affirment plusieurs ingénieurs du constructeur de véhicule électrique. Leurs témoignages ont été rendus publics alors que la responsabilité de Tesla dans la mort de M. Banner doit être jugée au tribunal en octobre prochain. La veuve du conducteur a amendé sa plainte la semaine passée pour demander des dommages et intérêts, estimant que le système aurait dû être corrigé dès le décès accidentel de 2016.

Ce n’était pourtant pas la conclusion du NHTSA (la National Highway Traffic Safety Administration, l’agence fédérale américaine en charge de la sécurité routière) qui a même vanté un temps le pilote automatique. Quelques mois plus tard, le Conseil national de la sécurité des transports américains (NTSB, une agence indépendante du gouvernement américain) présentait à son tour ses conclusions et dénonçait pour sa part le système automatisé. Le Conseil émettait une série de recommandations, notamment à destination du NHTSA et de Tesla.

On rappellera qu’en septembre 2016 (quelques mois après l’accident mortel), Tesla déployait son Autopilot 8.0. Elon Musk expliquait alors qu’il pensait « qu'il était très probable que le pilote automatique aurait vu un gros objet de métal et aurait freiné ». L’accident mortel de 2019 semble prouver le contraire.

L’affaire vient s’ajouter à une série de révélations qui mettent Tesla et son directeur général Elon Musk sous pression : la justice et les régulateurs, de même qu’un nombre croissant de clients et d’investisseurs s’interrogent sur la sécurité et l’autonomie réelle des véhicules.

« La voiture la plus sûre jamais construite »