Derrière le détournement d’AirTag, des atteintes à la vie privée plus courantes

Mi-juin, une affaire d’AirTag retrouvé dans un sac à main a agité la toile. Si ce type d’affaire permet d’attirer l’attention sur le détournement de technologies à des fins malveillantes, certaines associations craignent qu’elle ne participe à invisibiliser des envahissements plus « classiques » de la vie privée, notamment dans le cadre de violences de genre, pour lesquels la sensibilisation reste à faire.

Il y a quelques semaines, une histoire a agité les réseaux sociaux : celle de cette jeune fille, qui a témoigné sur Twitter avoir retrouvé un AirTag qui ne lui appartenait pas dans son sac. Le AirTag, c’est cet outil mis en vente par Apple en avril 2021 et censé aider à repérer ses clés ou son téléphone facilement.

LES PARISIENNES



faites MEGA attention avec les airtags, on m’en a mis un dessus dans le 16e y a qql jours, et là c ma pote qui vient d’en retrouver un sur elle en rentrant de la SALLE DE SPORT, ils recommencent en balle avec ça faites super attention les chiens sont de sortie pic.twitter.com/abmpKcnuxH — Wen 🍎 (@_wenartica) June 12, 2023

Plus de 9 000 retweets, pas loin de 20 000 likes : l’histoire a suscité l’émotion. On a cherché, on a interrogé des associations, les forces de l’ordre aussi, mais les données sur la fréquence du phénomène se font rare. Tout ce que l’on peut produire pour le moment, ce sont des sommes de témoignages : cette autre internaute rapportait, en avril 2022, l’histoire d’un AirTag retrouvé sous une voiture.

Ma sœur qui m’appelle, sa meilleure pote vient de se rendre compte qu’elle a un AirTag sous sa voiture

Putain mais les mecs vous êtes vraiment un fléau c’est pas possible — ✨💜𝒪𝑒𝒾𝓁 𝒹𝑒 𝐵𝒾𝓉𝒸𝒽 💜✨ (@0eil_debitch) April 29, 2022

En mars 2022, une troisième intimait les amiénoises à la prudence.

Les filles faites attention aux trackers sur Amiens, si vous recevez une notification "Accessoire inconnu détecté près de vous" appelez le 17 et surtout restez pas seule — eva queen 🇵🇹 (@EvaDeCarvalho6) March 1, 2022

En février 2023, RFI rapportait trois histoires similaires qui se sont déroulées aux États-Unis : celles de deux femmes et d’un homme, dont les voitures avaient été équipées d’AirTag par un conjoint, ex-conjoint ou un proche, sans que la victime ne le sache au départ. En 2021, sur Twitter, une autre femme rapportait le même problème quelques mois après une autre, dont la vidéo a été très vue sur TikTok.

Une estimation complexe