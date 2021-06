Apple met à jour ses AirTag pour améliorer la vie privée

Le constructeur a déployé un nouveau firmware (1.0.276, build 1A276D) pour les AirTag, qui s’installera automatiquement dès que les accessoires seront à portée de l’iPhone ayant servi à l’appairage.

Avec cette mise à jour, un AirTag émettra un son quand il aura été séparé de son propriétaire pendant une durée aléatoire allant de 8 à 24h. Actuellement, ce son n’est lancé qu’après plus de trois jours.

En outre, Apple développe une application Android pour le suivi des AirTag et plus généralement des produits compatibles Find My. Il ne semble pas qu’elle permettra l’ajout de nouveaux accessoires. Elle devrait se borner à vérifier l’existant et à avertir quand un AirTag appartenant à quelqu’un d’autre se déplace avec l’utilisateur.