AirTag : Apple va améliorer les contre-mesures anti-stalking

Alors que les cas d'utilisation d'AirTag comme dispositifs de tracking et d'espionnage s'accumulent, Apple explique avoir travaillé avec divers groupes de sécurité et organismes chargés de l'application de la loi pour identifier « encore plus de façons de mettre à jour les avertissements de sécurité AirTag et d'aider à se prémunir contre d'autres suivis indésirables », notamment en alertant les gens plus tôt si le petit traqueur Bluetooth est soupçonné de suivre quelqu'un à son insu.

Les utilisateurs d'iPhone 11, iPhone 12 et iPhone 13 pourront ainsi utiliser Precision Finding pour voir la distance et la direction vers un AirTag inconnu lorsqu'il est à portée.

Les alertes sonores déclenchées par les AirTag seront également relayées sur les iPhone, iPad et iPod touch, afin d'aider les utilisateurs à trouver où l'AirTag serait caché, notamment si son haut-parleur a été trafiqué.

Apple prévoit aussi d'ajuster la séquence de tonalités pour utiliser davantage les tonalités les plus fortes afin de rendre un AirTag inconnu plus facilement trouvable.

Apple avertira également les utilisateurs d'AirTag pendant le processus de configuration que suivre des personnes sans leur consentement est un crime.