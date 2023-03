Tribune et loi contre les dérives des influenceurs : imbroglio chez les créateurs de contenu

Le 26 mars, le JDD publiait une tribune signée par 150 influenceurs s'opposant au projet de loi actuellement discuté à l'Assemblée Nationale et censé réguler leur secteur. Deux jours plus tard, des dizaines d'entre eux sont revenus sur leur signature. Retour sur deux jours d'embrouillamini.

Dimanche 26 mars, le Journal du Dimanche (JDD) publiait une tribune signée de 150 influenceurs et créatrices de contenu français. Parmi les signataires, des noms comme Squeezie (17,9 millions d’abonnés sur YouTube), Cyprien (14,4 millions), Natoo (5,16 millions ) ou EnjoyPhoenix (3,67 millions, toujours sur YouTube).

Le texte demande aux députés de ne pas « casser le modèle » que différents influenceurs avaient construit à cause de « dérives d’une minorité ». De fait, la tribune faisait référence à la proposition de loi qui est discutée à partir d’aujourd’hui à l’Assemblée nationale et qui vise à lutter « contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux ».

Quelques heures après la publication, pourtant, surprise : Squeezie, Lucas Hauchard à la ville, tweete un message dans lequel il annonce rétracter sa signature. Plus précisément, il indique : « J'ai fait l'erreur de donner mon accord pour que mon nom apparaisse dans une tribune très maladroite, que je n'ai même pas lue avant publication ».

Comme lui, Cyprien, Natoo et une vingtaine d’autres, recensés par le journaliste Vincent Manilève, ont fait retirer leur signature. La tribune est toujours en ligne sur le JDD, mais avec un changement entre 11h38 et 13h10. De « Régulation des influenceurs : 150 créateurs de contenu lancent un appel aux députés », le titre est désormais « Régulation des influenceurs : plus de 100 créateurs de contenu lancent un appel aux députés ». Il est également précisé que « certains noms ont été retirés de la liste initiale des signataires ».

Le projet de loi