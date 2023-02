Les Français veulent des explications claires sur les modèles algorithmiques

Obtenu en exclusivité par NextInpact, un sondage de Research Collective pour la Fondation Panoptykon montre que les citoyens français souhaitent que la législation européenne leur garantisse la transparence et l'explicabilité des modèles algorithmiques qui les touchent. Les répondants demandent par ailleurs des outils leur permettant de porter plainte s'ils estiment être discriminés.

Les législateurs travaillent à une directive européenne sur l’intelligence artificielle (« AI Act »). Les jeux olympiques, en France, serviront aussi bien de bêta-test que de « vitrine industrielle » à l’industrie de la vidéosurveillance algorithmique. Et les citoyens, pendant ce temps, qu’en disent-ils ?

Les Français appellent à plus de transparence lorsqu'un modèle est utilisé pour réaliser des prédictions à leur sujet, constate un sondage (.pdf) réalisé par Research Collective, un institut de sondage polonais, pour l’ONG de défense des droits numériques Panoptykon, elle aussi polonaise, et obtenu en exclusivité par NextInpact.

Réalisée auprès de 906 répondants français, 910 allemands et 905 néerlandais en octobre et novembre 2022, le rapport montre que dans les trois pays, le souci d’être informé de l’usage de modèles algorithmiques et d’avoir accès à des explications sur leur usage est très fort.

91 % des Français interrogés estiment en effet important, voire très important, d’être informés sur l’usage de modèles d’intelligence artificielle par une entreprise privée ou une institution lorsque celui-ci sert à évaluer ou faire une prédiction sur leur comportement. Précisément, les 26-35 ans sont les plus inquiets parmi la population interrogée, puisque 83 % d’entre eux jugent utile d’être informés, contre trois personnes sur quatre parmi les 46-55 ans.

L'explicabilité des modèles, une préoccupation importante