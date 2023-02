[Interview] Promesses et limites de l’éthique de l’intelligence artificielle

Célébrée par des scientifiques comme des acteurs privés en 2018, potentiellement relayée, désormais, par des projets de lois nationaux et internationaux, quels défis recouvrent les réflexions sur l’éthique de l’intelligence artificielle ?

Magistrat en disponibilité employé au Conseil de l’Europe, Yannick Meneceur est aussi chercheur à l’université de Strasbourg où il termine une thèse sur l’éthique de l’intelligence artificielle (IA).

Alors qu’il annonce terminer le travail de recension qui lui a permis d’explorer 595 documents produits aussi bien par des représentants de la société civile, du monde académique, du secteur privé, que par des organisations étatiques, internationales, ou encore par des groupements multipartites, nous lui avons posé quelques questions sur l’état des débats autour de l’éthique de l’intelligence artificielle.

« Quand j’ai rejoint le Conseil de l’Europe, en 2014, j’ai commencé par travailler pour la Commission européenne pour l’efficacité de la justice », raconte le magistrat. Au sein de l’entité, en charge d’améliorer « l’efficacité et le fonctionnement de la justice dans les États membres », Yannick Meneceur se met à étudier les projets informatiques liés à la justice prédictive que différentes magistratures adoptent à travers le continent.

« Au départ, j’étais assez fasciné par ce que j’observais. Mais en soulevant le capot, on a rapidement réalisé que beaucoup de ces machines utilisaient des statistiques simples et du traitement automatique de la langue (TAL) de manière un peu désordonnée. » L’équipe s’attelle donc à la rédaction puis à la proposition d’une charte européenne d’utilisation de l’intelligence artificielle dans les systèmes judiciaires, un texte non contraignant adopté en décembre 2018.

Quand le champ de l’éthique de l’IA montre ses limites

2018, se rappelle le magistrat, c’est aussi l’année où l’éthique de l’intelligence artificielle prend une importance jusque-là inégalée. L’année précédente, Microsoft s’est doté de principes pour une conception éthique de l’intelligence artificielle. Bientôt, Google puis Facebook lui emboîtent le pas :

« À l’époque, l’idée même de textes contraignants sur le développement de l’IA paraissait saugrenue. Le secteur estimait assez largement que pour protéger l’innovation et ne pas ralentir les progrès économiques et sécuritaires, il fallait éviter de mettre en place des régulations. »

Avec ses collègues, Yannick Meneceur travaille tout de même à l’idée d’un cadre et à la création d’un Comité intergouvernemental sur l’intelligence artificielle. « On est entré dans le sujet par l’angle de l’éthique, pour convaincre les gouvernements, petit à petit, qu’il fallait aller un peu plus loin. » À la même période, le nombre de textes académiques estimant que l’éthique est insuffisante pour encadrer le développement des algorithmes se fait croissant, note le juriste, citant notamment le travail de l’Oxford Internet Institute.

Fin 2019, un article vient enfoncer le clou : dans the Intercept, le chercheur en sciences sociales et techniques Rodrigo Ochigame décrit comment la prestigieuse université du MIT sert de « blanchisseuse » aux Big Tech. En finançant toutes sortes de travaux sur l’éthique de l’intelligence artificielle, celles-ci se donnent le beau rôle et orientent la recherche dans le sens qui les arrange.

Un an plus tard, Mohamed et Moustafa Abdalla soutiendront une thèse similaire dans un article de recherche étudiant les fonds déversés par les géants numériques dans la recherche scientifique.

Répondre à l’explosion du secteur avec des outils précis